Kuşadası Belediye Tiyatrosu 14. Türkiye Tiyatro Buluşması'na katıldı

Türkiye Tiyatro Buluşması'na katıldı. Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından sergilenen “Ulrike Meinhoff” isimli oyun, festivale katılan sanatseverler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi.

Türkiye Tiyatrolar Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde 14. Türkiye Tiyatro Buluşması düzenlendi. Türkiye'nin birçok kentinden tiyatro gruplarını ve akademisyenlerini bir araya getiren buluşmaya Kuşadası Belediye Tiyatrosu da katıldı. Kuşadası Belediye Tiyatrosu, Dario Fo ve Frank Rame tarafından kaleme alınan Kadın Oyunları adlı eserin “Ulrike Meinhoff Bağırıyorum” bölümünü sahneledi. Yönetmenliği Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan'ın yaptığı, Seda Ayaz'ın rol aldığı oyun beğeni ile karşılandı.