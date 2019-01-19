Kuşadası Belediye Tiyatrosu 4 yaşında

18 Ocak 2015 tarihinde yapılan oyuncu seçmelerinin ardından çalışmalarına başlayarak dört yıl içerisinde sergiledikleri 19 tiyatro oyunu ile büyük bir beğeni kazanan Kuşadası Belediye Tiyatrosu dördüncü yaşını kutladı. Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nun dördüncü kuruluş yıldönümü kokteyline Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Ferah Sürekçi, kursiyerler ve kursiyerlerin aileleri katıldı.

Kutlamada konuşan Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Nurten Helik, Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nun dördüncü yaşını büyük bir coşku içerisinde kutladıklarını belirterek "Kuşadası Belediye Tiyatrosu olarak tüm Kuşadalıları tiyatro ile buluşturmak en önemli görevlerimizden biri oldu. Dört yıl boyunca sergilediğimiz 19 oyunla Kuşadalıların büyük beğenisi aldık. Tüm oyunlarımız ilgi ile izlendi. Hatta turnelere çıkarak, oyunlarımızı farklı yerlerde yaşayan seyirci ile buluşturduk. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz Kuşadası Belediyesi Tiyatro Festivali sayesinde Türkiye'nin birçok kentinden farklı tiyatro gruplarını Kuşadalılarla buluşturduk. Önümüzdeki aylarda 2 yeni tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturacağız. Bu yolda bizlere her zaman desteklerini sunan Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Özer Kayalı'ya, tüm tiyatro kursiyerlerimize ve bizi oyunlarımızda hiç yalnız bırakmayan Kuşadalılara çok teşekkür ederim" dedi.

Helik'in ardından konuşan Belediye Meclis Üyesi Ferah Sürekçi, Kuşadası Belediyesi Tiyatrosu'nun dört yıl boyunca çok güzel işlere imza attığını belirterek Kuşadası'nda kültür ve sanata sundukları katkıdan dolayı Genel Sanat Yönetmeni Nurten Helik'e teşekkür etti.