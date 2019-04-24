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Kuşadası Belediye Tiyatrosu, Denizli'deki şenliğe katıldı

Kuşadası Belediye Tiyatrosu, Denizli 3.

Ulusal Çocuk Tiyatro Şenliği'ne katıldı.


17-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Denizli 3. Ulusal Çocuk Tiyatro Şenliği‘nde Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından sergilenen "Deniz Dibinde Zil Sesi” isimli oyun Denizlili çocukların yoğun beğenisini aldı.


Kuşadası Belediye Tiyatrosu, Denizli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 3. Ulusal Çocuk Tiyatro Şenliği'ne katıldı. Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından, Denizli Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergilenen, yönetmenliğini KBT Genel Sanat Yönetmeni Nurten Helik, yönetmen yardımcılığını ise Hakan Kutay Pekgöz'ün yaptığı “Deniz Dibinde Zil Sesi” isimli oyun Denizlili çocuklardan yoğun ilgi gördü.

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