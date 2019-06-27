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Kuşadası Belediye tiyatrosu kursiyerleri sertifikalarını aldı

Kuşadası Belediye Tiyatrosu bünyesinde gençlik, çocuk, kadın ve yetişkin tiyatro eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen bir törenle verildi.


Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Nurten Helik ve tiyatro eğitmenleri Hakan Kutay Pekgöz ile Filiz Batı'nın 9 ay boyunca eğitim verdiği 130 kursiyer, Erkan Yücel Sahnesi'nde düzenlenen bir törenle sertifikalarını aldı. Sertifika törenine Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer de katıldı.


Törende konuşan Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nun önümüzdeki süreçte daha da büyüyeceğini ve önemli işlere imza atacağını belirterek tiyatro eğitimlerine katılan kursiyerlere ve eğitmenlere teşekkür etti.

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