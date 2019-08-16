Kuşadası Belediye Tiyatrosu'na iki ödül daha

Direklerarası Seyirci Ödülleri organizasyonu kapsamında iki ödüle birden layık görüldü. “Köyde Tiyatro Var” etkinliği ve “Deniz Dibinde Zil Sesi” adlı çocuk oyunu ile ödül almaya hak kazanan Kuşadası Belediye Tiyatrosu, ödüllerini 6 Eylül tarihinde düzenlenecek bir törenle alacak.

Toplumun tüm kesimlerini tiyatroyla buluşturma ve ilçenin kültür sanat yaşamına katkı sunma hedefi ile çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediye Tiyatrosu, iki ödül daha aldı. 2001 yılından bu yana Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren tiyatroların sergilediği oyunları seyreden, değerlendiren ve ödüllendiren bir proje yürütmekte olan Direklerarası Halk Jürisi'nin Ege Bölgesi'nde 2018-2019 sezonunda kategorilerinde en başarılı buldukları oyunlar, oyuncular ve tiyatrolar belli oldu.

Genel sanat yönetmenliğini Nurten Helik'in yaptığı Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından merkeze uzak mahallelerde yaşayan çocukları tiyatroyla buluşturma hedefiyle yaşama geçirilen “Köyde Tiyatro Var” etkinliği “sosyal sorumluluk projesi” kategorisinde; 2019 yılının başından bu yana binlerce çocukla buluşan “Deniz Dibinde Zil Sesi” adlı çocuk oyunu ise “yapım” kategorisinde ödüle layık görüldü. Kuşadası Belediye Tiyatrosu, ödüllerinin 6 Eylül tarihinde Ayvalık'ta düzenlenecek bir törenle alacak.