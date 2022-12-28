Kuşadası Belediyesi 1 haftada 5 ton mandalinayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Çocukların C vitamini ihtiyaçlarını da karşılamaya yönelik başlatılan yardımın, kış mevsimi boyunca devam edeceği belirtildi.

Türkiye'deki gıda fiyatlarındaki fahiş artış en çok ihtiyaç sahibi aileleri olumsuz yönde etkiledi. Ekonomik krizin kentte en az seviyede hissedilmesi için ilk andan itibaren harekete geçen Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yakacak ve soba yardımından sonra mandalina dağıtmaya başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde İkiçeşmelik, Hacıfeyzullah, Alacamescit, Camiatik, Ege, Türkmen, Cumhuriyet ve Davutlar mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi hanelere 5 ton mandalina ücretsiz olarak ulaştırıldı. Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların C vitamini ihtiyaçlarını da karşılamaya yönelik başlatılan yardımda, kış mevsimi boyunca 25 ton mandalina dağıtılacak.

Sosyal yardımlar konusunda büyük bir hassasiyete sahip olduklarını belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz İkiçeşmelik Mahallesi ile başlayan mandalina yardımımızı belirlenen program dahilinde kentimizin tüm mahallelerine ulaştırıyor. İhtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz her hanenin kapısını tek tek çalacağız” dedi.