Kuşadası Belediyesi 1 milyon 365 bin metrekare yol yaptı

2014-2018 yılları arasında yaptığı asfalt, parke ve kaldırım çalışmaları ile dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, yol yapım çalışmalarını farklı mahallelerde sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin en önemli sorunlarından olan yol ve kaldırımların fiziki koşullarını düzeltebilmek için çalışmalarını dört buçuk yıldır aralıksız sürdürüyor. Nisan 2014 tarihinden itibaren yol yapım seferberliği başlatan Kuşadası Belediyesi yaptığı parke, bordür ve asfalt çalışmaları ile Kuşadası'nın çehresini değiştirmek için çalışıyor. 4 buçuk yılda 859 bin 649 metrekaresi asfalt 505 bin 142 metrekaresi parke olmak üzere toplam 1 milyon 365 bin metrekare yol çalışması yapan Kuşadası Belediyesi, döşediği 143 bin 376 metre bordür ile son yılların en verimli dönemini yaşıyor.

Ara sokaklarda parke, bordür ve kaldırım çalışmaları yaparken bir yandan da yetki alanı içerisinde bulunan alanlarda sıcak ve sathi asfalt çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, 2019 yılı çalışmalarına belirlediği program dâhilinde devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yer alan Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz yıldan bu yana 26 sokak yenilendi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Mahallesi Beyazgül, Öztürk, İstanköylü, Toros Ahmet, Kadir Kırhan, Burç, Kubilay Bayramoğlu, Mustafa Varan, Demiroğlu, Rıfat Arın, Mustafa Vapurlu, Muammer Ülgen, Kalender Mustafa, Zeki Aydınlı, Avcı, Yaşar Altaş, Onur, Erdem, Osman Kalfa, Zerrin Demiroğlu, Barış, İskender, Birlik 102'nci ve 4'ncü Sokak'ta yapılan parke, bordür ve kaldırım çalışmaları ile Cumhuriyet Mahallesi modern bir görünüme kavuşurken çalışmalar vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.