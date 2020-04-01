Kuşadası Belediyesi 10 bin maske, 12 bin çift eldiven dağıttı

Bu kapsamda müdürlüğe bağlı ekipler 65 yaş üzeri olan ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara 10 bin adet maske, 12 bin çift eldiven ve 300 litre dezenfektan dağıttı.

Kuşadası Belediyesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra Türkiye de dahil birçok ülkeye yayılan Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı verdiği mücadeleyi sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir yandan düzenlenen seminer ve dağıtılan el broşürleri ile belediye personeli ve vatandaşları hastalık konusunda bilinçlendirirken, diğer yandan ilçede salgın hastalığı önlemeye yönelik somut önlemler alıyor.

Korona virüsün Türkiye'ye girdiği 11 Mart tarihi itibariyle çalışmalarını hızlandıran Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 65 yaş üzeri olan ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar ile kentte görev yapan kamu personeline 10 bin adet maske, 12 bin çift eldiven ve 300 litre dezenfektan dağıttı. Ayrıca, Sağlık işleri Müdürlüğü'nce kentin farklı noktalarına el dezenfektanı otomatları yerleştirilip, hastalıktan korunma yöntemlerini anlatan broşürler dağıtıldı. İlerleyen günlerde müdürlüğe bağlı diyetisyenlerin bağışıklık sistemini güçlendirme yöntemleri hakkında hazırlayacağı makaleler ile de halkın bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Korona virüs ile mücadele kapsamında gıda ürünü satan işletmeleri de denetliyor. Müdürlükte görevli gıda mühendisi ile zabıta personelinin yer aldığı denetimlerde işletmelerin imalathane bölümlerinin, depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu kontrol ediliyor. Ekmek ve şarküteri ürünleri gibi gıdaların ambalajlanmış olup olmadıklarını da denetleyen ekipler, işletme sahiplerine müşterilerle aralarına en az 1 metre mesafe koymaları gerektiğini hatırlatıyor.