Kuşadası Belediyesi 2 bin aileye 400 ton kömür dağıtıyor

Geçen sene yaklaşık 1800 ihtiyaç sahibi aileye 380 ton yakacak yardımında bulunan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, bu yıl 2 bin aileye 400 ton kömür dağıtacak.

Kuşadası Belediyesi, 23 mahalle muhtarının verdiği bilgiler ve yapılan sosyal incelemeler doğrultusunda tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulunmaya başladı. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince 2 bin aileye toplam 400 ton kömür dağıtılacak. Kömür yardımı 2 hafta içerisinde tespit edilen tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmış olacak.

Sosyal Belediyecilik anlayışından asla taviz vermeyeceklerinin altını çizen Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Yaklaşık 2 bin aileye yakacak yardımında bulunmaya başladık. Bugün arkadaşlarımız Davutlar, Güzelçamlı ve ilçe merkezindeki birkaç mahallede kömür dağıtımı yapacak. İhtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz tüm ailelere kömür yardımımız ulaşacak” diye konuştu.