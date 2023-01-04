Kuşadası Belediyesi 2023'e yeni projelerle başladı

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların alım gücünün her geçen gün giderek düştüğüne dikkat çekilen toplantıda Kuşadası'nda eğitim gören 6-14 yaş arası ihtiyaç sahibi öğrenciler için ‘Beslenme Saati Projesi' ile 1-5 yaş arası çocuklar için ‘Süt Dağıtımı Projesi'nin' yaşama geçirilmesine karar verildi.

Kuşadası Belediye Meclisi Ocak ayı olağan toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Kuşadası Belediye Meclisi'nin 2023 yılı boyunca her ayın ilk salı günü toplanmasına ve yıl boyunca tatil yapmamasına karar verildi. Toplantıda ayrıca Kuşadası Belediyesi Denetim Komisyonu üyeleri seçildi. Yapılan gizli oylama ile Denetim Komisyonu'nda Belediye Meclis üyelerinden Melahat Yaylacı, Gürol Turhan, Hayati Atlı ve Ali Rıza Efe'nin yer alması karara bağlandı.

Kuşadası Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında alınan bir diğer önemli karar ise yeni bir müdürlük kurulması ile ilgili oldu. Toplantıda Kuşadası Belediyesi'nin yürüttüğü tüm iş ve işlemlerinin denetimi ve teftişi amacıyla Teftiş Kurulu Müdürlüğü kurulması kararı alındı.

Toplantıda ayrıca marina mevkiinde Rose Mary Anı Evi olarak düzenlenen tarihi binanın ilk katının Türk Kahvesi Evi, Güvercinada'da bulunan İç Kale'nin ise Deniz Ticaret Tarihi Müzesi olmasına karar verildi. Öte yandan Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Davutlar Mahallesi'nde yapılan parka Türk edebiyatının önemli ismi Yaşar Kemal'in, Yavansu Mahallesi'nde yapımı sürmekte olan trafik eğitim parkına ise 2017 yılında İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in adının verilmesi karara bağlandı.

Toplantının en dikkat çeken kararı ise sosyal belediyecilik alanında oldu. Kuşadası Belediye Meclisi, yaşanan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon rakamları nedeniyle alım gücü giderek düşen, eğitim gören çocuklarına harçlık vermekte ve beslenme çantası hazırlamakta zorluk çeken hemşehrilerini rahatlatacak bir karar aldı. Buna göre tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin 6-14 yaş arası çocukları için beslenme desteği sağlanacak. İçerisinde unlu mamul, kuruyemiş, mevsim meyvesi, süt veya meyve suyu bulunan beslenme çantaları her gün düzenli olarak okullara ulaştırılacak. Öte yandan yaşama geçirilecek olan süt dağıtım projesi ile de talep eden tüm ailelerin 1-5 yaş arası her çocuğu için ayrı ayrı olmak üzere haftada 2 litre, ayda 8 litre süt yardımında bulunulacak. Ailelerin evlerine ulaştırılacak sütler bir üretici kooperatifinden temin edilecek.