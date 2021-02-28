Kuşadası Belediyesi acil müdahale timleri 24 saat görevde

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara anında çözüm bulmak amacıyla ‘Acil Müdahale Koordinasyon Birimi' kurdu. Birim, vatandaşlardan gelen ihbar ve talepleri dikkate alarak çalışacak. Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası'nda yaşayan hemşehrilerimizin memnuniyeti bizim için çok önemli” dedi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda acil çözüme kavuşturulması gereken durumlara anında müdahalede bulunulması için ‘Acil Müdahale Koordinasyon Birimi' kuruldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla hayata geçirilen birimde özel olarak tasarlanmış tam donanımlı 8 acil müdahale aracıyla alanında uzman toplam 18 personel görev yapıyor. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü çatısı altında oluşturulan birim, Kuşadalı vatandaşların Güvercin Masa, whatsapp hattı, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla yapacakları talep ve ihbarları dikkate alarak çalışacak.

Göreve geldikleri günden bu yana Kuşadalılar'ın memnuniyeti için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Acil müdahale timlerimiz vatandaşlarımızdan gelen 2 türlü talebi çok hızlı bir şekilde karşılayacak. Bunlardan ilki acil olan talepler, ikincisi ise çözümü kolay ve zaman almayanlar. Ekiplerimizin sorunlu bölgeye intikal etmesi için vatandaşlarımızın sadece Güvercin Masayı araması, whatsapp hattına fotoğraf atması veya sosyal medya hesaplarımıza bildirimde bulunması yeterli olacak. Amacımız sorunun çözümündeki süreyi olabildiğince kısaltmak” diye konuştu.