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Kuşadası Belediyesi açılacak işyerlerini dezenfekte ediyor

Kuşadası Belediyesi ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre kapalı kalan ve 1 Haziran’da açılacak olan mekanların dezenfeksiyon işlemini gerçekleştiriyor.

Kuşadası Belediyesi ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre kapalı kalan ve 1 Haziran'da açılacak olan mekanların dezenfeksiyon işlemini gerçekleştiriyor. Dezenfeksiyon işlemi Kuşadası merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı ile tüm mahalleler olmak üzere ilçe genelinde yeni normalleşme süreciyle birlikte açılacak olan kreş, lokanta, kahvehane, spor tesisi gibi mekanların tamamında yapılıyor.


Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Yeniden müşterileriyle buluşacak olan restoranlar,lokantalar ve kafeler hazırlıklarını sürdürürken, ekiplerimiz esnaflarımızı yalnız bırakmıyor. Esnaflarımız ve vatandaşlarımız için işletmeleri dezenfekte etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de halkımızın sağlığını korumak için temkinli olmayı sürdüreceğiz. Hemşehrilerimden rehavete kapılmamalarını ve sosyal hayatta kontrolü elden bırakmamalarını özellikle rica ediyorum” dedi.

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