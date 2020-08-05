Kuşadası Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı.

Kuşadası Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Günel'in başkanlığında yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda önemli kararlara imza atıldı.

Kuşadası Belediyesi Meclisi Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansaray'ında toplandı. 19 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda önemli kararlar alındı. Almanya'nın Marl ve ABD'nin Monterey kentleriyle kardeş şehir ilişkilerinin resmiyete taşınması için Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün meclis gündemine getirdiği konu oy birliğiyle kabul edildi. Alınan karar kapsamında Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın uzun yıllardır kardeş şehirleri olarak bilinen Marl ile Monterey'in belediye başkanlarıyla resmi kardeş şehir protokolü imzalayacak.Protokolü Dış İşleri Bakanlığı'nın da onaylaması halinde Kuşadası'nın resmi kardeş şehir sayısı 3'e yükselmiş olacak.

Protokülün Kuşadası'nın Marl ve Monterey ile yürüttüğü kardeş şehir ilişkisini resmi hale getireceğine dikkat çeken Belediye Başkanı Ömer Günel, “Göreve geldiğimizde 10'un üzerinde kardeş şehrimiz olduğunu sanıyorduk. Fakat resmi kardeş şehir sayımızın 1 olduğunu öğrendik. Şu an tek resmi kardeş şehrimiz Ukrayna'nın Cherkasy kenti. Biz bu sayıyı yükseltmen için Almanya'nın Marl ve ABD'nin Monterey kentlerinin belediye başkanlarıyla resmi kardeş şehir protokolü imzalayacağız” dedi.