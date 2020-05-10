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Kuşadası Belediyesi anneleri unutmadı

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü çalışanları, Anneler Günü nedeniyle evde bakım ve ücretsiz çorba hizmetinden yararlanan anneleri Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına ziyaret ederek çiçek, maske ve çeşitli hediyeler verdi.


Evde Bakım Birimi aracılığıyla eve bağımlı yaşamak zorunda kalan engelliler ile ilerleyen yaşları nedeniyle ev işlerinde zorluk çeken vatandaşlara hizmet veren Kuşadası Belediyesi, anneleri unutmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Evde Bakım Birimi çalışanları, Kuşadası'nın farklı mahallelerinde yaşayan ve evde bakım hizmeti alan 95 anne ile koronavirüs salgını sırasında yaşama geçirilen ücretsiz çorba hizmetinden yararlanan 545 anneyi ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Başkan Ömer Günel'in sevgi ve selamlarını ileten çalışanlar, annelere çiçek, maske ve çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretten ve gördükleri ilgiden son derece memnun olan anneler ise Başkan Ömer Günel'e ve çalışanlara teşekkür etti.

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