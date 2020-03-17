Kuşadası Belediyesi cadde ve sokakları da dezenfekte ediyor

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının Türkiye'ye de sıçramasının ardından Kuşadası Belediyesi teyakkuza geçti.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası'nda Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatı ile kurulan özel ilaçlama ekip toplu taşıma araçları, cami, okullar, kamu binaları ve dolmuş durakları ile halkın yoğun olarak kullandığı alt geçitlerde dezenfekte çalışmasına başladı. Yerli ve yabancı turistlerin sıkça uğradığı çarşı ve sokaklar köpüklü suyla temizlendi. Belediye Başkanı Ömer Günel, Korona virüsün yayılmasına karşı kent genelinde çalışmaların süreceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de Korona virüs vakası görüldüğünü açıklamasıyla birlikte tüm kültürel etkinlikleri iptal edip dezenfekte çalışmalarına başlayan Kuşadası Belediyesi, toplu taşıma araçlarını, dolmuş duraklarını, okulları, kamu binalarını, camileri ve halkın yoğun olarak kullandığı alt geçitleri kurduğu 35 kişilik özel ekiple salgın hastalığa karşı ilaçladı.

Küresel tehdit haline gelen Korona virüse karşı önlem alma çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kuşadası Belediyesi, bu kapsamda ilçedeki 80 kamu binasını ve çevresini dezenfekte etti. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla kurulan özel ekip başta okullar olmak üzere kamu hizmet binaları, camiler, cemevleri, aile sağlık merkezleri ile alışveriş merkezlerini kullandıkları özel ekipmanla detaylı olarak dezenfekte işleminden geçirdi.

Özel ilaçlama ekibi ayrıca yerli ve yabancı turistlerin alış-veriş yapmak için sıkça ziyaret ettiği Kaleiçi, İnönü ve Sağlık Caddesi'nde sabah saatlerinden itibaren detaylı temizlik çalışması yaptı. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı görevliler toplamda 10 kilometrelik bir alanı köpüklü suyla yıkayıp dezenfekte etti. Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında otogar ile otobüs ve dolmuş durakları da noktasal olarak ilaçlandı. Temizlik ekipleri tarafından durakların camları ve oturma yerleri dezenfekte edildi. Ayrıca otobüs ve dolmuşlarda da iç ve dış temizlik yapıldı.

Kuşadası Belediyesi, Korona virüsle mücadele kapsamında 12 yaşından küçük çocuğu olan, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan, bebek emziren belediye personeline işlerin aksamaması koşuluyla 12 gün süresince idari izin verdi.

Salgın hastalığa neden olan virüsle mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimizin birçok noktasında 35 kişiden oluşan ilaçlama ekibimiz dezenfekte çalışması yürütüyor. Okullar, kamu binaları, camiler, cemevleri, aile sağlık merkezleri ve alışveriş merkezleri olmak üzere 80 bina ve çevresi dün sabah itibariyle dezenfekte edildi. Kuşadası Belediyesi olarak bu hastalık yok olana kadar elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

Küresel boyutta bir tehdit haline gelen Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kruvaziyer turizminin başkenti olan Kuşadası Limanı'nda da önlem alındığını ifade eden Başkan Ömer Günel, “Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün tesis etmiş olduğu kontrol noktasında kruvaziyer gemisiyle gelen tüm yolcuları termal kamera gözetiminden geçirmekte. Ayrıca yolcu terminalinde karantina odası kuruldu. Liman bölgesi özel dezenfeksiyon yöntemleriyle baştan aşağıya temizlendi. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, termal kameralarla gözlem yapıyor. 15 Nisan'a kadar limana kruvaziyer gemisi gelmeyecek. Uluslararası birçok firma dünya genelinde yaklaşık 1 aylığına operasyonlarını durdurdu. Kuşadası açısından bakıldığında şu an 19 gemi ve yaklaşık 20 bin turistlik bir kayıp söz konusu. Ancak genel olarak düşündüğümüzde bu kentimize ağır darbe vuracak bir durum değil” diye konuştu.

Başkan Ömer Günel, tedbir amaçlı sürdürülen çalışmaların ikinci bir talimata kadar aynı kararlılıkta devam edeceğini belirterek yurt dışından gelen ve yerleşik olarak yaşayan vatandaşlardan 14 gün kuralına ve hijyen şartlarına uymalarını önemle rica etti.