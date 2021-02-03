Kuşadası Belediyesi Caferli'nin özgün mimarisini koruma kararı aldı

Kuşadası Belediyesi, Caferli Mahallesi'nin özgün mimari yapısını korumak amacıyla önemli bir karar aldı. Bundan böyle Caferli Mahallesi'nde yapılacak tüm inşaatlarda geleneksel dokuya uygun malzeme seçimi zorunlu hale getirildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Karar, Caferli'ye ve dolayısıyla kentimize önemli bir katkı sunacaktır” dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında yapıldı. Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen toplantıda alınan en önemli karar, Kuşadası'nın özgün ve otantik mimarisi ile ön plana çıkan Caferli Mahallesi ile ilgili oldu. Toplantıda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2021 yılının ilk meclis toplantısında gündeme getirilen ve İmar Komisyonunda ele alınarak raporlaştırılan Caferli Mahallesi'nin yapılaşmasına ilişkin karar oy birliği ile kabul edildi. Caferli'nin özgün mimari dokusunu korumak ve yaşatmak amacı ile alınan karara göre; mahalle sınırları içerisinde gerçekleşecek tüm yeni yapılarda, devam eden tadilat projelerinde ve iskân raporu henüz alınmamış inşaatlarda geleneksel dokuya uygun malzeme seçimi yapılacak. Yöresel mimari karakterin korunması amacıyla alınan kararla yapılar betonarme üzeri doğal taş kaplamalı ve kiremit çatılı olacak.

Özgün ve otantik mekânların korunmasının önemine dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentleşme ile birlikte tüm mekânların birbirine benzemeye başladığı günümüzde yöresel mimariye ve tarihi dokuya sahip bölgeler dikkat çekmeye ve ön plana çıkmaya başladı. Caferli Mahallemiz de bu anlamda kentimizin korunması ve yaşatılması gereken bölgelerinin başında geliyor. Bu kararın Caferli'nin ve dolayısıyla da Kuşadası'nın gelişimine önemli bir katkı sunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.