Kuşadası Belediyesi çevreyi kirletenlere karşı dedektif gibi çalışıyor

İzinsiz moloz ve hafriyat döken firma ve şahısların izini büyük bir titizlikle süren Kuşadası Belediyesi, aradan uzun süre geçmiş olsa dahi sorumluların peşini bırakmıyor.

Çevre dostu çalışmalarıyla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, izinsiz moloz ve hafriyat dökerek kirliliğe yol açan firma ile şahıslara geçit vermiyor. Yaylaköy ile Kirazlı mahalleleri arasında yer alan özel bir araziye kaçak moloz bırakıldığı bilgisini alan Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, olayı aydınlatmak için özel bir ekip kurdu. Söz konusu araziye giderek inceleme yapan görevliler, molozların arasında buldukları bir faturadan yola çıkarak önce faturayı kesen firmayı belirledi. Ekipler, daha sonra inşaat ve nakliyeci şirketin de bilgilerine ulaşarak o tarihte moloz döktüren kişiyi tespit ettikten sonra hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince cezai işlem yaptı.

Çevre kirliliğine asla müsaade etmeyeceklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Yol kenarlarına ve boş arazilere rastgele moloz, hafriyat ve çöp bırakan kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41. maddesi gereğince ceza uygulanıyor. Söz konusu atıkların kaldırılmasına ilişkin masraf da kendilerinden tahsil ediliyor. Çevremiz ve doğamız bizim en büyük hazinemiz. Kuşadası Belediyesi olarak bu zenginliğimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmakla yükümlüyüz. Bu nedenle çevreye verilecek en küçük bir zarara bile tahammülümüz yok” dedi.

Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nda yaşayan herkesi çevreye karşı daha duyarlı olmaya çağırdı.