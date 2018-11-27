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Kuşadası Belediyesi Çocuk Tiyatrosu'ndan huzurevi ziyareti

Kuşadası Belediyesi Çocuk Tiyatrosu, Kuşadası Belediyesi Huzurevi’ni ziyaret etti.

Kuşadası Belediyesi Çocuk Tiyatrosu, Kuşadası Belediyesi Huzurevi'ni ziyaret etti.


Ziyaretten dolayı büyük bir memnuniyet yaşayan Huzurevi sakinleri, çocuklarla sohbet ederek çeşitli ikramlarda bulundu.


Kuşadası Belediyesi Çocuk Tiyatrosu'nda eğitim görmekte olan öğrenciler, Tiyatro eğitmenleri Hakan Kutay Pekgöz, Filiz Sarıöz Batı ve Adem Ergün eşliğinde Kuşadası Belediyesi Huzurevi sakinlerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Huzurevi sakinleri, Kuşadası Belediyesi Çocuk Tiyatrosu'na teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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