Kuşadası Belediyesi çocukların yüzünü güldürüyor

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen öğrencilere içerisinde kalem, silgi ve defter gibi okul ihtiyaçlarının yer aldığı paketler verildi.

Türkiye genelinde okullar 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başladı. Öğrencilerin sınıflarına kavuşmasının ardından Kuşadası Belediyesi de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımında bulunmak için harekete geçti. Bu kapsamda okul yöneticileri ile iletişime geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırtasiye malzemesi ulaştıracağı 150 öğrencinin isimlerini belirledi. İçerisinde kalem, silgi, defter, sırt çantası, makas, cetvel, abaküs, matara, İngilizce ve Türkçe sözlüklerin bulunduğu paketler velilere teslim edildi. Kırtasiye malzemelerini alan veliler Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

"Yardımlar sürecek"

Sosyal belediyecilik anlayışından asla taviz vermeyeceklerini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Kuşadası Belediyesi olarak hemşehrilerimize yardım eli uzatmaya devam ediyoruz. Pandemi döneminde aralıksız olarak sürdürdüğümüz sosyal yardımlar sayesinde birçok vatandaşın yüzünü güldürdük. Son olarak uzun bir aranın ardından yeniden yüz yüze eğitime başlayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için kırtasiye malzemelerinden oluşan paketler hazırladık. Paketleri bugün itibariyle velilerimize teslim etmeye başladık. Yardımlarımız aralıksız sürecek" diye konuştu.