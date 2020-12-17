Kuşadası Belediyesi Davutlar Hizmet binası daha aktif hale getiriliyor

Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi'ndeki hizmet binasını daha aktif hale getirmek için çalışmalara başladı.

Çalışmalar kapsamında binanın dış cephesi ve iç bölümleri yenilenerek hizmet veren birim sayısı arttırılacak. Böylece Davutlar, Güzelçamlı ve çevre mahallelerde oturan vatandaşlar belediye ile ilgili birçok işini Kuşadası merkezine gitmeden, Davutlar Yerel Hizmet Binası'nda çözebilecek.

Türkiye'de 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası ile Davutlar ve Güzelçamlı Belediyeleri kapatılarak Kuşadası Belediyesi'ne bağlandı. Yasa kapsamında Davutlar Belediyesi'ne ait olan Hizmet Binası Kuşadası Belediyesi'ne devredildi. Binada, geçmiş yıllarda Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tahsilat birimi ile Kuşadası Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü, Muhtarlıklar Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nün birimleri hizmet verdi. Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından sorunların kısa yoldan çözüme kavuşturulması için Güvercin Masa biriminin de görev yapmaya başladığı binada, fiziksel yenileme çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından binada görev yapacak personel sayısı ile hizmet verecek birimlerin sayısı artırılacak. Bu sayede artık Davutlar, Güzelçamlı ve çevre mahallelerde oturan vatandaşlar, belediye ile ilgili birçok işini zaman kaybetmeden daha hızlı bir şekilde Davutlar Yerel Hizmet Binası'nda çözebilecek.

"İşlemler vakit kaybetmeden yapılacak"

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Davutlar ve Güzelçamlı sakinlerinin belediye hizmetlerine artık daha kolay ulaşabileceklerini belirterek “Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in talimatıyla Davutlar Mahallesi'ndeki hizmet binamızı daha faal hale getirmek için çalışmalara başladık. İlk olarak binamızın bakım ve onarım işlerini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda binayı çevreleyen duvarlara ferforje takıldı. Yapının dış ve iç cephesinde de yenileme çalışmaları yürütülecek. Fiziksel yenileme çalışmalarının ardından binamızda hizmet veren birim sayısını da artıracağız. Bu sayede Davutlar, Güzelçamlı ve çevre mahallelerde ikamet eden hemşehrilerimiz belediye ile ilgili birçok işini vakit kaybetmeden çözebilecek. 2014 yılında Kuşadası Belediyesi'ne devrolan bu bina daha aktif hale gelecek” diye konuştu.