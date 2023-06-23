Kuşadası Belediyesi, Davutlar'da çalışmalarını sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi'nin Davutlar Mahallesi'nde 40 milyon liralık yatırımla başlattığı üstyapıyı yenileme çalışmaları bölge sakinleri tarafından takdirle karşılanıyor. Mahalle Muhtarı Erol Yağcıoğlu, “Yaklaşık 30 yıldır hizmet almayan mahallemizin talihi, Belediye Başkanımız Ömer Günel'in göreve gelmesiyle değişti. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından son 4 yılda yürütülen çalışmalarla yaklaşık 141 bin metrekare yeni yol kazandırılan Davutlar Mahallesi'nde, ekipler 14 sokakta daha kilit parke taşı serme çalışmalarını tamamladı. Atatürk, Cengiz Topel ve Menderes caddeleri ile bağlantı yolları da 30 bin 535 metrekare sıcak asfaltla kaplandı. Kaldırımlarda gerçekleştirilen tercihli bordür serme işlemlerinin devam ettiği Davutlar Mahallesi'ne 71 yeni aydınlatma direği de monte edilecek. Üstyapının yenilenmesinin ardındansa eskiyen yağmur suyu ızgaraları değiştirilecek. Davutlar Mahallesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin de kavşak ve refüjlerde yapacağı peyzaj çalışmasıyla çok daha estetik ve modern bir görünüme kavuşacak.

Davutlar Mahallesi Muhtarı Erol Yağcıoğlu, çalışmalardan çok memnun olduklarını belirterek, “Başkanımız Ömer Günel, söz verdiği gibi mahallemize yaptığı yatırımları sürdürüyor. Mahallemizde sürdürülen çalışmalar sayesinde yollarımız yenileniyor. Daha önce pek çok yolumuzda alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanmıştı. Şimdi ana arterler ve bağlantı yollarına sıcak asfalt döküldü. Tüm çalışmalar tamamlandığında Davutlar Mahallesi, eski ve köhne halinden kurtulup, görünümüyle Kuşadası'nın en yeni mahallelerinden biri olacak. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e mahallemizde yaşayanlar adına çok teşekkür ediyorum. Ancak sadece belediyemizin çalışması mahallemizin sorunlarını çözmüyor. Özellikle Karayolları sorumluluğundaki alanlarda vatandaşlarımız büyük sıkıntı yaşıyor. Sağ olsun belediyemiz karayollarının yapmadığı yolları da yapıyor. Bu konuda da Belediye Başkanımız Ömer Günel'e ayrıca mahallem adına teşekkür ediyoruz ” dedi.

Davutlar Mahallesi'nde 10 yıldır restoran işletmeciliği yapan Halil Kurt ise, “Davutlar Mahallesi'nde Kuşadası Belediyesi tarafından alt ve ve üstyapı çalışmalarının yapılması bizler için çok iyi oldu. Süreç gayet hızlı işliyor. Biz memnunuz, umarım yatırımlar böyle devam eder. Belediye Başkanımız Ömer Günel'e çalışmalarından dolayı teşekkür ederim'' diye konuştu.