Kuşadası Belediyesi efsane futbolcu M.Yüksel Alkışlı'nın adını parka veriyor

Kuşadası'nda spora ve futbola yaptığı katkı ile tanınan Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nün efsane kaptanı M.Yüksel Alkışlı'nın isminin verileceği parkın birkaç hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni park yapım, rutin ot biçme, budama ve yeşil alan düzenlenme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ot biçme, budama ve yeşil alan düzenlenme çalışmalarına arlıksız devam eden Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri İkiçeşmelik mahallesine yeni bir park kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Caddesi, 613. sokakta yer alan parkın yapım çalışmalarında son aşamaya geldi. Kuşadası'nda spora ve futbola yaptığı katkı ile tanınan Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nün efsane kaptanı M.Yüksel Alkışı'nın isminin verileceği parkın birkaç hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor.

370 metre kare alan üzerine inşa edilecek parkın içerisinde, ses yapmayan özellikli tek pota basketbol sahası, 5 kuleli ahşap oyun grubu, modüler tırmanma oyun alanı, kauçuk zemin kaplama, 10 adet spor aleti, oturma bankları, çöp kovaları, çim alan, otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi, yürüyüş yolları ve kedi evi yer alacak. Zeytin ve dut ağaçları dikilen parkta son olarak peyzaj çalışması yapılacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “ Park Bahçe müdürlüğümüzün kentimizin vitrinini düzenleyen en önemli kadememizdir. Göre geldiğimizden bugüne yaklaşık 5 bin metrekare yeşil alan - çim düzenlemesi yaptık. 2 tane yeni park alanı düzenledik. Kent merkezinde ve Davutlar Güzelçamlı'daki parkların bakımlarını tamamladık. Düzenli olarak şehrimizin tüm alanlarında bakımlarımız aralıksız devam ediyor. Daha yeşil bir Kuşadası hedefimiz var. Yakın zaman içinde başlayacak olan sahil düzenlememiz çerçevesinde de sürprizlerimiz olacak “ dedi.