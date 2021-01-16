Kuşadası Belediyesi ekipleri, daha temiz bir Kuşadası için 24 saat mesai yapıyor

Korona virüs pandemisi ile birlikte çok önemli bir görev üstlenen Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, toplum sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü dezenfeksiyon ve hijyen mesaisinin yanında 2020 yılı boyunca rutin çöp ve ambalaj atığı toplama çalışmalarını da aksatmadan yerine getirdi. 7 gün 24 saat esasına göre 3 vardiya halinde çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası'nın 23 mahallesinde bulunan 4700 adet 800 litrelik ve 350 adet 400 litrelik çöp konteyneri ile 270 adet yerüstü, 46 adet yeraltı çöp konteyneri ve 230 adet çöp sepeti olmak üzere toplam 5596 çöp toplama ekipmanından 65 bin ton 373 bin kilogram evsel atık toplayarak düzenli depolama alanına götürüldü.

"Kuşadası Geleceğini Biriktiriyor" sloganı ile geri dönüşüm çalışmalarını da büyük bir titizlikle sürdüren Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2020 yılında kentin tüm mahallelerinde yer alan 610 geri dönüştürülebilir atık toplama ekipmanını her gün dolaşarak 3 ton 60 bin kilogram ambalaj atığı, 670 kilogram atık pil topladı. Geri dönüştürülebilir atıklar Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde türlerine göre ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı. Bitkisel atık yağları toplama konusunda da etkin bir çalışma yürüten Kuşadası Belediyesi, yıl boyunca hanelerden ve işyerlerinden toplam 21 bin 832 kilogram atık yağ topladı.