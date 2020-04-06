Kuşadası Belediyesi ekiplerinden Davutlar pazarlarında denetim

Küresel bir tehdit halini alan korona virüs salgınına karşı Kuşadası Belediyesi'nce yürütülen mücadele sürüyor.

Bu kapsamda Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin halk pazarlarında yaptığı denetimlerin son adresi Davutlar Mahallesi oldu.

Denetimde, pazarın giriş ve çıkışını bariyerlerle ayıran zabıta ve polisler farklı noktalardan pazara giriş yapılmasına izin vermedi. Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri vatandaşların ateş ölçümünü yaptı. Zabıtalar, satıcılara maske ve eldiven dağıttı. Pazara alış verişe gelen 65 yaş üzeri kişiler İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge kapsamında uyarılarak evlerine gönderildi. Tezgahların 3'er metre arayla kurulup kurulmadığını da kontrol eden görevliler, kişiler arası sosyal mesafenin korunmasını sağlayıp güvenli bir pazar ortamı oluşturdu.

Kentte kurulan halk pazarlarında denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Koron avirüs ile ancak birlikte hareket edersek başa çıkabiliriz. Salgına karşı bizlerin aldığı önlemlerin dışında vatandaşlarımızın da kendi önlemlerini almaları gerekiyor. Burada elimizdeki en büyük silah sosyal mesafe kuralına dikkat edip uymak. Dışarı çıktığımızda maske ve eldiven takmanın yanı sıra birbirimizle temastan mümkün olduğunca kaçınmalıyız. Hijyen ve korunma kuralları kapsamında önlemlerini alarak pazara gelen vatandaşlarımız ile esnafımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.