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Kuşadası Belediyesi engelli ulaşım aracı hizmete girdi

Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin projelendirdiği Engelli ulaşım aracı Kuşadası Belediyesi tarafından hayata geçirildi.

Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin projelendirdiği Engelli ulaşım aracı Kuşadası Belediyesi tarafından hayata geçirildi.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Kent Konseyi'nin engelli vatandaşlar için yaptığı projenin önemli bir eksiği giderdiğini belirterek, “ Projenin bize ulaşmasının ardından hemen hayata geçirdik. Her türlü teknik imkana sahip olan engelli ulaşım aracımız 1. derecede engelli vatandaşlarımızın acil veya ihtiyaç duydukları durumlarda hizmet verecek. Vatandaşlarımız belediyemizin güvercin masasını arayarak bu önemli hizmetten ihtiyaç duydukları her an faydalanabilirler" dedi.

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