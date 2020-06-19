Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel sahnesi yenilendi

Kuşadası'nda başta tiyatro olmak üzere konser, panel, toplantı ve sinema gibi çeşitli kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan 'Erkan Yücel Sahnesi' yenilendi. Belediye hizmet binasının hemen altında yer alan ve kentin entellektüel yaşamına büyük katkı sunan kültür merkezi, değişen yüzü ile sanatseverleri ağırlamaya hazır.

Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kentte birçok önemli sanatsal etkinlik ve toplantıya ev sahipliği yapan 'Erkan Yücel Sahnesi'ni' baştan aşağıya yeniledi. Açıldığı günden bu yana sayısız tiyatro oyununu izleyici ile buluşturan sahnenin yer döşemeleri değiştirildi. Eskiyen koltuk kılıflarının yerine yenileri takıldı, koltuklar numaralandırıldı. Tiyatro oyuncularının daha konforlu bir şekilde izleyici karşısına çıkabilmeleri için kulise yeni mobilyalar alındı. Işık siteminin hemen altında yer alan ve sahnenin isminin yazılı olduğu kısma "Kuşadası Belediyesi" ifadesi eklendi.

"Engellilere özel alan"

Sahne ve sinevizyon perdeleri yenilenen, merdivenleri led ışık sistemiyle aydınlatılan Kuşadası'nın kültür-sanat mabedinde engelli vatandaşlar da unutulmadı. Engellilerin etkinlikleri rahat bir şekilde takip edebilmeleri amacıyla koltukların bulunduğu bölümün en arka kısmında özel bir alan oluşturuldu. Yapılan yenileme çalışmalarından sonra daha modern bir görünüme kavuşan Erkan Yücel Sahnesi, 11 Temmuz'da Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nun sahneye koyacağı 'İnsan Doğa ile Yaşar' isimli uyarlama çocuk oyunu ile kapılarını açacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Erkan Yücel Sahnesi'nin yaklaşık 2 ay boyunca kapalı kaldığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Türkiye'nin en değerli tiyatrocularından birinin adını verdiğimiz kültür salonunu yenilenen yüzüyle tekrar açacağımız için çok mutluyuz. Kentimizin sosyal ve entellektüel yaşamına büyük katkı sunan salonda düzenlenecek etkinlikler, sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyularak yapılacak" diye konuştu.

-Erkan Yücel kimdir ?

Erkan Yücel, 13 Mart 1944 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokul öğreniminden sonra liseyi yarıda bırakıp tiyatro sahnesinde çalışmaya başladı. 1963'de Meydan Sahnesi'nde profesyonel oldu. Erkan Yücel, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'na girdi. Ayak Bacak Fabrikası (1964) ve Klimanjaroya Tek Başına Tırmanmak adlı oyunları ile dünya çapında tanındı. Devrimci Ankara Sanat Tiyatrosu'nu, sonra da Ankara Halk Tiyatrosu'nu kurarak tiyatroyu Anadolu'nun bir çok yerine götürdü. 1975'te San Remo Film Şenliği'nde En iyi erkek oyuncu ödülünü alarak uluslararası alanda ödül alan ilk sinema oyuncusu oldu. Toplumcu bir sanat anlayışını benimseyen Erkan Yücel, 8 Eylül 1985'te “Sevda” filminin çekimleri sırasında Kuşadası'nda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.