Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden “Yol” açıklaması

Fen İşleri Müdürü Engin Okay tarafından kent genelinde yürütülen yol yapım çalışmaları ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddialar üzerine yapılan açıklamada “Çalışmalarımızı, kentimizin ve kamunun kaynaklarını en etkin ve verimli bir biçimde kullanma hedefi ile yürütüyoruz” denildi.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürü Engin Okay tarafından konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

“Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak kentimizin farklı noktalarında sürdürmekte olduğumuz yol yapım çalışmaları hakkında bazı sosyal medya hesaplarından yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. İddia edilenlerin aksine hiçbir yol yapım çalışmamızda tekrar yapılan bir bölgemiz yoktur. Çalışmalarımızı, alt yapı kurumları ile iletişim ve koordinasyon içerisinde yaşama geçirmekteyiz. Kentimizin ve kamunun kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanabilmek hedefi ile tüm planlamalarımızı uzun vadeli olarak yapmakta, böylece önemli bir kaynak, zaman ve iş gücü tasarrufu gerçekleştirmekteyiz. Kamuya ait her kuruşu düşünerek harcıyoruz. Bazı kişilerin iddia ettiğinin aksine Kuşadası'nda yamayla geçiştirilen ya da ikinci kez yapılan hiçbir cadde ya da sokak bulunmamaktadır. Aksine başka kurumların sorumluluğunda olan ve yıllardır el değmemiş alanlara belediyemiz hizmet götürmektedir. Örneğin Davutlar Mahallesi Menderes ve Atatürk caddelerinde yetki ve sorumluluk Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait olmasına rağmen, kentimize ve hemşehrilerimize duyduğumuz sorumluluk gereği, yaptığımız protokolle bu caddelerin yol yapım işlerini devralmış bulunmaktayız. Kadınlar Denizi Mahallemizde alt yapıları tamamlanmış sokak ve caddelerimizde parke taşı serme çalışmalarımız sürmektedir. Bu bölgemizde de herhangi bir noktada tekrar yapılan bir çalışma yoktur. Değirmendere Mahallemizde de hâlihazırda elektrik, su, kanalizasyon, internet, telefon ve doğal gaz alt yapıları tamamlanan bölgelerde yol yapım çalışmalarımız sürmektedir. Geride bıraktığımız 4 yıl içinde Fen İşleri Müdürlüğümüzce Kuşadası genelinde toplam 1 milyon 278 bin 138 metrekare yeni yol yapım çalışması gerçekleştirilmiştir. Kuşadası kamuoyunun Belediyemiz tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili olarak bilinçli olarak yapılmak istenen yanlış yönlendirmelere itibar etmemelerini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"