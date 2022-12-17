Kuşadası Belediyesi geleceği 'geri dönüşümle' koruyor

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 'daha temiz bir Kuşadası' hedefiyle çalışmalarını sürdürürken, geri dönüşüm alanında yürüttüğü çalışmalarla 2022 yılında kent genelinden 2 bin 500 ton ambalaj atığı toplayarak ekonomiye kazandırdı.

Doğanın ve çevrenin korunması konusunda yaşama geçirdiği projelerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, 'geleceği koruyoruz' sloganı ile yürüttüğü geri dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 2022 yılı boyunca kentin dört bir yanında bulunan ambalaj atığı toplama kafeslerinden 2 bin 500 ton ambalaj atığı topladı. Geri dönüştürülebilir atıklar, Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi'nde türlerine göre ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ambalaj atıklarının yanı sıra 2022 yılında 139 ton 38 kilogram bitkisel atık yağ, 107 ton 78 kilogram tekstil atığı ve 950 kilogram atık pil topladı. Atık biriktirme noktaları, belediye hizmet binaları ve muhtarlık binalarından alınan pil ve bitkisel atık yağlar geri dönüştürülmek üzere ilgili firmalara gönderildi.