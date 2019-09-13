Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa 24 saat hizmet vermeye başladı

Vatandaşların, ıslak imzalı dilekçe ile başvuruda bulunabildiği, 7/24 çağrı merkezinden kayıt oluşturabildiği, evlerinde, dükkanlarında ya da sokakta gezici ekiplere veya e-posta ve sosyal medya aracılığıyla taleplerini ilettiği birim olan Güvercin Masa sosyal belediyecilik alanında hizmet kalitesini artırıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güvercin Masa'nın koordinasyon birimi olarak belediye ile vatandaş arasındaki en önemli köprü olduğunun altını çizdi. Başkan Ömer Günel, “Güvercin Masa vatandaşlardan ( hangi kanaldan almış olursa olsun ) almış olduğu talepleri; belediyemizin ilgili müdürlüklerine ileten birim olarak görev yapıyor. Vatandaşlarımızdan gelen talebi oluşturur oluşturmaz ilgili müdürlüğe havalesini sağlayarak, 48 saat içerisinde başvurunun durumu ile ilgili telefon aracılığı ile vatandaşa bilgilendirme yapıyor. Güvercin Masa, sadece çağrı merkezi olarak değil aynı zamanda Gezici Ekip ve Koordinasyon merkezi olarak da kentimizin tamamında mobil ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın taleplerini topluyor. Vatandaşların taleplerinin gerçekleşmesi durumunda tekrar telefon aracılığı ile geri dönüş sağlayıp bilgilendirme yapıyor.

Güvercin Masa'nın Kuşadası Belediyesi'nin twitter, instagram, facebook hesapları ile web sitesi üzerinden oluşturulan taleplerin takibini yaptığını da ifade eden Başkan Ömer Günel “Güvercin Masa bizim belediyecilik anlayışımızda çok önemli bir yere sahip. Vatandaşlarımız ile belediye arasında direkt iletişim merkezi olarak sosyal belediyecilik anlayışımızın olmazsa olmazı” dedi.

-Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa

Güvercin Masa, Başvuru Masası, 7 /24 Çağrı Merkezi, Gezici Ekip ve Koordinasyon Merkezi birimlerinden oluşur. Başvuru Masası, dilekçelerin kaydının yapıldığı başvuru kanalıdır.

7/24 Çağrı Merkezi, 0256 460 4 040 numaralı telefon aracılığı ile taleplerin 7/24 iletilebildiği birindir. Gezici Ekip ise mahallelerde, sokaklarda ve hanelerde talep alan birimdir.