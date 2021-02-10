Kuşadası Belediyesi Güvercin Masaya bir yılda 122 bin başvuru yapıldı

Kuşadası Belediyesi'nin iletişim merkezi olarak hizmet veren Güvercin Masa, pandemi gölgesinde geçen 2020 yılı boyunca bir yandan maske dağıtımı ve evlerinden çıkamayan vatandaşlara alışveriş desteği gibi faaliyetlerde bulunurken bir yandan da farklı iletişim kanalları aracılığıyla belediyeye iletilen talepleri alarak ilgili birim ve kurumlara aktardı.

Kuşadalı vatandaşların, ıslak imzalı dilekçe ile başvuruda bulunabildiği, 7/24 çağrı merkezinden kayıt oluşturabildiği, gezici ekipler, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla taleplerini ilettiği birim olan Güvercin Masa, 2020 yılı boyunca 41 bin 101'i başvuru merkezi, 61 bin 757'si çağrı merkezi, 3618'i gezici ekipler ve 16 bin 97'si e-posta, whatsapp hattı ve sosyal medyadan olmak üzere toplam 122 bin 573 başvuru aldı. Vatandaşların taleplerini ilgili birimlere ve dış kurumlara ileterek gelen cevaplar ile ilgili olarak vatandaşlara geri dönüş sağlayan Güvercin Masa Koordinasyon Merkezi ise bir yıllık süre içerisinde 97 bin 512 adet başvurunun geri dönüşünü yaptı. Öte yandan 9 bin 3 başvuru ise belediye dışı kurumlara iletilerek verilen yanıtlarla ilgili olarak vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Sorunlar kısa sürede çözülüyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güvercin Masa'nın Kuşadalılar ile belediye arasındaki engelleri kaldırdığına dikkat çekerek “Yeniden yapılanmasını ve daha da güçlenmesini sağladığımız Güvercin Masa, hemşehrilerimizin farklı iletişim kanallarından ilettikleri sorunları ve talepleri tek bir merkezde toplayarak ilgili birim ve kurumlara aktarımını sağlıyor. Aldığı yanıtlar ile ilgili olarak ise başvuru sahiplerini arayarak bilgilendirme yapıyor. Böylece hemşehrilerimiz bürokratik işlemlerle ilgilenmek zorunda kalmıyor. Sorunlar ve talepleri daha kısa sürede çözüme kavuşuyor” dedi.