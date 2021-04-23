Kuşadası Belediyesi Haybulans aracını ikiye yükseltti

Güvercin Masaya yapılacak ihbarlar doğrultusunda 24 saat görev yapacak olan ikinci Haybulans sayesinde ekipler, daha çok sokak hayvanının imdadına yetişerek yaşam umutları olmaya devam edecek.

Sokak hayvanları ile ilgili yürüttüğü çalışmalarla tüm Türkiye'ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, daha çok hasta ve yaralı hayvanın imdadına yetişmek amacıyla ikinci Haybulans aracını hizmete soktu. Kuşadası'nda 2019 yılının Mayıs ayında faaliyete başladıktan sonra Güvercin Masaya yapılan ihbarlar doğrultusunda bugüne kadar 12 bin 719 kedi ile 6 bin 591 köpeği sağlığına kavuşturan Haybulans aracı sayısının ikiye çıkartılması hayvan severler tarafından takdirle karşılandı.

Tam donanıma sahip

Kuşadası Belediyesi'nde görevli bir veteriner hekim ile uzman personelin görev yaptığı ikinci Haybulans aracında serum seti, oksijen tüpü ve ekipmanı ile ilkyardım malzemeleri bulunuyor. 7/24 esasına göre görev yapacak olan tam donanımlı araçta aynı zamanda kafes, köpek taşıma sedyesi, yakalama sopası, kedi filesi ve kedi kafesi de var. Haybulans aracılığıyla ilk müdahalede bulunulan hayvanlar ileri tıbbi müdahale gerektiren durumlarda ise Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile hizmet veren Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülüyor.

Daha hızlı yetişeceğiz

Haybulans aracı sayısının ikiye yükselmesiyle birlikte hasta ve yaralı olan sokak hayvanlarının imdadına daha hızlı yetişeceklerini belirten Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Veteriner Hekim Sami Pat, “Haybulans aracı ile bugüne kadar binlerce sokak hayvanının hayatını kurtardık. Ancak son dönemde gelen ihbarlara yetişmekte biraz zorlanıyorduk. İkinci aracımızın da hizmete girmesiyle birlikte sokak hayvanlarımızın yaşam umudu katlanmış oldu” dedi.

Çok mutlu oldum

Kuşadası Belediyesi'ne hayvanların yaşam haklarına değer verdiği için teşekkür eden hayvan sever Duygu Kaya ise “Bugüne kadar yaralı ve hasta sokak hayvanları için Haybulansı ne zaman aradıysam vakit kaybetmeden geldi. Hayvan hakları alanında yaptığı çalışmalar ile Türkiye'ye örnek olan bir belediyemiz var. İkinci Haybulans aracı hizmete girdiği için çok mutlu oldum. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederim” diye konuştu.