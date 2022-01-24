Kuşadası Belediyesi hijyen çalışmalarını sürdürüyor

“Daha temiz bir Kuşadası” hedefiyle kentin 23 mahallesinde 7/24 mesai yapan Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan rutin temizlik faaliyetlerini aksatmadan yerine getirirken bir yandan da dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kent genelinden 73 bin ton 591 kilogram evsel atık ile 2 bin ton 710 kilogram ambalaj atığı toplayan Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çöp konteynerlerinin hijyenini sağlamak amacıyla da periyodik aralıklarla çalışma gerçekleştiriyor.

Son olarak Türkmen Mahallesi'nde yer alan çöp konteynerlerini hijyenik hale getiren ekipler, yer üstü ve yer altı akıllı çöp konteynerlerini özel olarak tasarlanan araçlarla dezenfekte ederken galvaniz çöp konteynerlerini ise yüksek sıcaklıktaki su ve özel solüsyonlar aracılığıyla dezenfekte etti. Konteynerlerin kötü kokudan ve kirden bütünüyle arındırıldığı çalışma sırasında halk ve çevre sağlığına zarar vermeyen bitkisel deterjanlar kullanıldı.