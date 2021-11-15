Kuşadası Belediyesi hizmetlerine devam ediyor

Kuşadası Belediyesi'nin Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri müdürlükleri bir yandan belirlenen program dâhilinde planlı çalışmalarına devam ederken bir yandan da acil müdahale araçları ile sorunları gidermek için 7/24 esasına göre sürdürülen kesintisiz mesai büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Son olarak Yaylaköy Mahallesi Muhtarlığı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti. Yaylaköy Mahallesi Muhtarlığı mesajında yağmur nedeniyle biriken toprakların temizliği ile çöp konteynerlerinin temizlik, tamirat, boyama ve yenileme çalışmaları nedeniyle Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürlerini iletti.