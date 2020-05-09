Kuşadası Belediyesi iki ayda 189 bin maske, 58 bin eldiven dağıttı

Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatı ile harekete geçen SİM ekipleri, salgın hastalığın Türkiye'ye sıçramasının ardından geçen 2 aylık sürede 189 bin maske, 58 bin çift eldiven ve 950 litre dezenfektan dağıttı.

Kuşadası Belediyesi, küresel ölçekte salgına dönüşen yeni tip korona virus hastalığının Türkiye'de görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren bütün birimlerini alarma geçirdi. Belediye Başkanı Ömer Günel'in verdiği talimat ile hazırlıklarını kısa sürede tamamlayan Sağlık İşleri Müdürlüğü (SİM) ekipleri, kentte yaşayan bütün vatandaşları salgına karşı korumak ve bilinçlendirmek için seferberlik ilan etti. Koronavirüs ile mücadelenin fedakar kahramanlarının yaptığı çalışmalar ilçede büyük takdir topladı. Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda SİM'e bağlı ekiplerce 65 yaş üzeri olan ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar ile kentte görev yapan kamu personeli ve esnafa bugüne kadar 'Emek Atölyeleri' çatısı altında bir araya gelen gönüllü kadınların ürettiği 189 bin maske, 58 bin çift eldiven ve 950 litre dezenfektan dağıtıldı. Ayrıca, kentin farklı noktalarına el dezenfektanı otomatları yerleştirildi. Salgın hastalığa karşı kentte yaşayanları korumak için mümkün olan her yöntemi uygulayan SİM ekipleri, vatandaşlara kovid-19'dan korunmanın yöntemlerini anlatan el broşürleri de dağıttı.

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, korona virüs ile mücadelede gıda ürünü satan işletmeleri de denetlemeyi unutmadı. Müdürlükte görevli gıda mühendisi ile zabıta personelinin yer aldığı kontrollerde bugüne kadar 100 işletme denetimden geçirildi. Denetimlerde, işletmelerin imalathane bölümleri, depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğuna bakıldı. Ayrıca ekmek ve şarküteri ürünleri gibi gıdaların ambalajlanmış olup olmadıkları kontrol edildi. Kurallara uymayan iş yerleri uyarıldı. İş yeri sahiplerinden mümkün olan en kısa sürede eksikliklerini tamamlamaları istendi.

Korona virüse karşı önlemlerini sürekli sıklaştıran Sağlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile de ortak hareket etti. Kentin farklı noktalarında kurulan semt pazarları denetlendi. Denetimlerde, pazarın giriş ve çıkışları zabıta memurlarınca bariyerlerle ayrılırken, Sağlık İşleri görevlileri de vatandaşların ateş ölçümünü yaptı. Halk pazarlarına alışveriş yapmak için gelenler, alana gruplar halinde tek noktadan ve dezenfeksiyon tünelinden geçirilerek alındı. Esnaf ve vatandaşa maske dağıtıldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelede Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Kuşadası Belediyesi personeli de eğitimden geçirildi. Belediye Encümen Salonu'nda yapılan seminerde Eğitim Hemşiresi Gülsün Nourouzi Panah tarafından çalışanlara virüsten korunma yolları anlatıldı.uyarıldı. İş yeri sahiplerinden mümkün olan en kısa sürede eksikliklerini tamamlamaları istendi