Kuşadası Belediyesi ilçede çalışmalarını sürdürüyor

Güzelçamlı ve Davutlar mahallelerinde üstyapıyı yenileme çalışmalarına ağırlık veren ekipler, farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların ardından yol ve kaldırımlarda meydana gelen bozulmalara da anında müdahale etti.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bir yandan Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde başlattığı alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını sürdürürken kent genelinde meydana gelen sorunları en kısa süre içerisinde gidermek için de yoğun mesai yapıyor. Çalışmalarda farklı mahallelerde kaldırım, asfalt, bordür ve yol çalışmaları yapan ekipler, belirlenen programın yanı sıra Güvercin Masa'ya yapılan başvurular çerçevesinde acil müdahale gerektiren bakım ve onarım işlerini de vakit kaybetmeksizin çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Ekipler, geçtiğimiz hafta Acil Müdahale ekipleri ile birlikte 85 noktada çalışma yürüttü. Bu hafta ise ortalama 60 noktada çalışma gerçekleştirilecek.