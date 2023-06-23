Kuşadasi Belediyesi ilçeyi bayrama hazırlıyor

Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi belirli periyodlarda yürüttüğü cami temizliklerine yoğunlaştı. Bu çerçevede Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile merkeze uzak mahallelerde yer alan camilerin bahçe ve açık alanlarında detaylı bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cami bahçelerini çevreye zarar vermeyen güçlendirilmiş nebati deterjanlarla dezenfekte edip ot ve yaprak birikintilerini temizliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise ot biçme, ağaç budama ve bakım çalışmasını sürdürüyor.