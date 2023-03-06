Kuşadası Belediyesi kentin tarihi değerlerine sahip çıkıyor

Kuşadası Belediyesi, prehistorik dönemden Osmanlı'ya kadar uzanan zaman diliminde yerleşim alanı olarak kullanılan Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'ndeki arkeolojik kazı çalışmalara desteğini sürdürüyor. Kazı çalışmalarının başladığı 2001 yılından bu yana Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'ne nakdi, ayni ve lojistik destek sunan Kuşadası Belediyesi, kazı evinin yeniden kiralanması için karar aldı.

Hitit, Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait çarpıcı keşifler içeren Kadıkalesi/Anaia Höyüğü'ndeki çalışmalar sürerken Kuşadası Belediyesi, kentin ve bölgenin tarihini aydınlatacak olan arkeolojik alana destek olmaya devam ediyor. 2001 yılında Ege Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden Prof. Dr. Zeynep Mercangöz tarafından başlatılan, 2022 yılından itibaren ise Bahçeşehir Üniversitesi'nden Doç. Dr. Suna Çağaptay'ın bilimsel başkanlığında ve Aydın Müze Müdürlüğü iş birliğinde sürdürülen arkeolojik çalışmalarda kullanılan kazı evi yeniden kiralanarak kullanıma sunulacak. Kuşadası Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısında, farklı illerden kente gelerek kazı çalışmalarını yürüten akademisyen ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere alandaki Kazı Evi'nin Kuşadası Belediyesi tarafından yeniden kiralanması oy birliği ile kabul edildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kadıkalesi'nde gerçekleştirilen çalışmaların kentin adını dünyaya duyurmak ve Kuşadası'nın tarihini tanıtmak açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak “Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'nde yürütülen çalışmaları çok önemsiyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizin tarihini gün yüzüne çıkaracak ve inanç turizminde Kuşadası'nı yeni bir adres haline getirecek olan kazı çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz” dedi.