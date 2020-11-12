Kuşadası Belediyesi korona virüs tedbirlerini arttırdı

Kuşadası Belediyesi, 30 Ekim'de Ege Denizi'nde yaşanan ve Kuşadası'nda da şiddetli biçimde hissedilen depremin ardından çalışmalarını sürdürürken korona virüs tedbirlerini de elden bırakmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren halk sağlığını korumak amacıyla gerekli tüm tedbirleri alan Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının son durağı sahil bandı oldu. Kısmet Otel kavşağından başlayarak tüm sahil şeridini 80 derecelik köpüklü suyla yıkayan Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların temas etme ihtimali bulunan tüm yüzeyleri ise özel solüsyonlarla hijyenik hale getirdi. Öte yandan bölgede bulunan tüm yer altı ve yer üstü çöp konteynerleri dezenfekte edildi.

Pandemi sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bir yandan bölgemizde yaşanan deprem nedeniyle ortaya çıkan sorunları çözmek için çalışırken bir yandan da yayılımı devam etmekte olan korona virüse karşı önlem almayı sürdürüyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak tüm birimlerimiz ve ekiplerimiz ile gece gündüz halkımızın hizmetindeyiz. Ancak vatandaşlarımızın da rehavete kapılmadan, kendilerinin ve yakınlarının sağlığı için koronavirüse karşı alınması gereken kişisel önlemlere harfiyen uymaları gerekiyor. Havaların soğumaya başladığı bu süreçte maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmek büyük önem taşıyor” dedi.