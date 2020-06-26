Kuşadası Belediyesi, koronavirüs ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyor

Güvercin Masa ekipleri ise Cuma namazını kılmak için camiye gelen vatandaşlara Emek Atölyeleri'nde gönüllü kadınlar tarafından üretilen yüz maskelerini dağıttı.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren toplum sağlığını korumak için gerekli bütün önlemleri alan Kuşadası Belediyesi, koronavirüse karşı normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmıyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü (SİM) ekipleri, toplu halde kılınan Cuma namazı öncesi ilçe genelindeki 16 caminin girişine yeni nesil pedallı el dezenfektan aparatı yerleştirdi. Özel bir mekanizmaya sahip olan ve ayağın pedala basılmasıyla çalışan aparat sayesinde vatandaşlar ellerini hijyenik bir hale getirip ibadetlerini sosyal mesafe kuralını gözeterek gönül rahatlığıyla yerine getirdi. Güvercin Masa Gezici Ekibi ise camileri dolaşarak vatandaşlara, Emek Atölyeleri'nde gönüllü kadınlar tarafından üretilen 2 bin adet yüz maskesi dağıttı.

Kuşadalı vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda yapabilmeleri için gerekli her türlü önlemi aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz düzenli olarak camileri dezenfekte etmeye devam ediyor. Bugün de Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Güvercin Masa Gezici Ekibi aracılığıyla camilerimize virüsün bulaşma yolları düşünülerek tasarlanan yeni nesil pedallı el dezenfektan aparatları yerleştirip, maske dağıtımı yaptık. Bu süreç tamamen sona erene kadar tedbiri elden bırakmayacağız. Ancak vatandaşlarımızın da salgın riski tamamen ortadan kalkana kadar temkinli olmayı sürdürerek sosyal mesafe, maske kullanımı ve kişisel hijyen kurallarına dikkat etmeleri büyük önem taşıyor” diye konuştu.