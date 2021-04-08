Kuşadası Belediyesi kredi karnesini düzeltti

Geçmiş yıllardan artarak gelen kredi borçları sebebi ile yeni kredi alamaz hale gelen Kuşadası Belediyesi'nin kredi karnesi düzeltilerek yeniden kredi alabilen bir kurum haline getirildi.

Geçmiş yıllardan artarak gelen İlbank ve diğer banka borçları sebebi ile yeni kredi alamaz duruma gelen Kuşadası Belediyesi'nin kredi notu yükseltilerek yeniden kredi alabilen bir kurum haline getirildi. 2020 yılında geçmiş dönemden devralınan 40 milyon 674 bin 189 TL kredi borcunun 24 milyon 949 bin 807 TL'si ödendi. Kent genelinde sürdürülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere alınan 14 milyon krediyi ise belirlenen plan çerçevesinde düzenli olarak ödeyen Kuşadası Belediyesi, zaruri durumlar dışında yeni kredi kullanma yoluna ise gitmedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, finansal yapıya profesyonel bir bakış açısı ile yaklaştıklarını belirterek öncelikli hedeflerinin sürdürülebilir bir bütçe oluşturmak olduğuna dikkat çekti. 2020 yılının Mart ayında başlayan pandemi sürecinde artan toplum sağlığını korumaya yönelik önlemler ve sosyal yardım ihtiyacına rağmen önemli bir finansal başarı yakaladıklarını ifade eden Başkan Ömer Günel şöyle konuştu: “Bu süreçte bir yandan vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gerekli önlemleri alırken bir yandan da pandeminin oluşturduğu olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle mağduriyet yaşayan hemşehrilerimize destek olduk. Bu durum elbette ki bütçemizde geçmiş yıllara oranla ek bir maliyete neden oldu. Öte yandan başlattığımız hizmet seferberliği ile kentimizin uzun yıllardır biriken alt ve üst yapı sorunlarını çözmek için Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde 7/24 sahada olduk. Çalışmalarımıza ne sosyal belediyecilikten ne de kaliteli hizmet anlayışımızdan taviz vermeden devam ettik. Yakaladığımız bu ivmeyi bundan sonraki süreçte de sürdürmek için gerekli tedbirleri aldık. Kuşadası'nı Türk turizminin amiral gemisi haline getirme hedefimizden sapmadan hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerimizin memnuniyeti için hizmetlerimize ve yatırımlarımıza devam edeceğiz.”