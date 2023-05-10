Kuşadası Belediyesi Marl'da dünyaya hizmet ve projelerini tanıttı

Kuşadası Belediyesi, kentin Almanya'daki kardeş şehri olan Marl Belediyesi'nin düzenlediği ‘Gelecek İçin' temalı forum ve eşleştirme toplantısına katılarak sosyal odaklı hizmetleri ile yaşama geçirmeyi planladığı yenilikçi ve inovatif projeleri tanıttı. Dört gün süren programın sonunda ise her iki kent arasında kardeş şehir protokolü tekrar imzalanarak yenilendi.

Kuşadası'nın Almanya'daki kardeş şehri olan Marl'da, 4-8 Mayıs tarihleri arasında Marl Belediyesi tarafından ‘Gelecek İçin' isimli forum ve eşleştirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya sosyal odaklı hizmetleri ile yaşama geçirmeyi planladığı yenilikçi ve inovatif projeleri tanıtması için davet edilen Kuşadası Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve Özgür Batçıoğlu ile Dış İlişkiler Müdürü Kadriye Balıkçı ve proje yöneticisi Burcu Kanbal katıldı. Programda Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya ve Macaristan'dan gelen belediyelerin heyetleri de yer aldı.

Marl ile 'Kardeş Şehir Protokolü' yenilendi

Toplantıda, Kuşadası Belediyesi tarafından katılımcılara kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için başlatılan süt ve beslenme desteği, Kuşadası'nda yaşama geçirilecek tüm faaliyetlerde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin göz önünde bulundurulması için hazırlanan ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı, Anne-Baba Çocuk Merkezi, Hoş Geldin Bebek projesi, belediye bünyesinde kurulan arama-kurtarma ekibi ile Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi ve Kampinova hakkında detaylı bilgi verildi. Marl ve Kuşadası arasındaki kardeş şehir protokolünün de yenilendiği toplantıda Fransa'nın Creil kenti ile Kuşadası arasında kardeş şehir ilişkilerinin başlatılması için ön çalışma yapıldı.