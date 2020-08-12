Kuşadası Belediyesi maskematikleri hizmete girdi

Kuşadası'nda, korona virüs tedbirleri kapsamında takılması zorunlu hale gelen tek kullanımlık tıbbi yüz maskelerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından kentin belirli noktalarına maske otomatları yerleştirdi.

Türkiye'nin turizm merkezi Kuşadası'nda, kent halkı ile ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin tıbbi yüz maskesine ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla maskematik hizmeti faaliyete girdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü (SİM) ekipleri, İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı, Belediye Ana Hizmet Binası önü ve yayalaştırılan Kemal Arıkan Caddesi olmak üzere kentin en kalabalık 3 noktasına elektrikle çalışan maske otomatları yerleştirdi. Maskematikler sayesinde; Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında kurulan Emek Atölyeleri'nde, gönüllü kadınlar tarafından üretilen maskelere ulaşmak artık daha kolay hale geldi.

Kuşadası'nda maskematiklerin faaliyete girmesi vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Kuşadası Belediyesi'nin çok önemli bir hizmeti hayata geçirdiğini belirten Burçin Taşdemir, “Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e bize sağladığı bu imkan için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Korona virüsten korunmanın en etkin yollarından birinin yüz maskesi takmak olduğunu ifade eden Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise “Pandemi sürecinde halkımız ile ilçemizi ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin sağlığını korumak için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Maskematikler sayesinde artık herkes kolay bir şekilde yüz maskesi temin edebilecek. Otomatlarda maskelerin 1 tanesi 1 TL, 6 adeti ise 5 TL'den satılıyor” diye konuştu.