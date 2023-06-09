Kuşadası Belediyesi okullara desteğini sürdürüyor

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Güvercin Masa gezici ekibi ile birlikte Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette Okul Müdürü Mustafa Ada ve Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Açıkgöz ile bir araya gelen Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadalı çocukların en iyi şartlarda eğitim almaları için belediye yönetimi olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Karaova Mahallesi'nde bulunan Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda görev yapan idareciler, öğretmenler ve Okul Aile Birliği yönetimi ile bir araya geldi. Müdür Mustafa Ada ve Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Açıkgöz'den okulun ihtiyaçları hakkında bilgi alan Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, ardından okulda Güvercin Masa gezici ekibi eşliğinde incelemelerde bulunarak eksikliklerin giderilmesi için gerekli birimlere talimatlarını iletti.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Kuşadası'ndaki eğitim kurumları bizler için büyük önem taşıyor. Göreve geldiği günden bu yana Başkanımız da eğitimi ve gençleri her daim ilk sıraya koydu. Dört yıl içerisinde kent merkezinden başlayarak ihtiyaç yoğunluğunun fazla olduğu okullarda eksiklerin giderilmesi için çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın hak ettiği şekilde eğitim alabilmeleri için çalışmalarımızı ve ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Yetki ve imkânlarımız dâhilinde elimizden geleni yapacağız. Kentimizdeki diğer eğitim kurumlarında görev yapan idareciler ile de bir araya gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.