Kuşadası Belediyesi, pandemiye rağmen hizmet üretti

Kentimizin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda seçim kampanyamız döneminde planladığımızdan çok daha fazlasını yaptık. Kamuoyu ile paylaştığımız hiçbir projemizden vazgeçmiş değiliz” dedi.

Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısında 3 yıllık görev süreleri boyunca yaşama geçirdikleri çalışmalar ile ilgili olarak meclis üyelerine ve vatandaşlara bilgi verdi. Öncelikli hedeflerinin uzun yıllar boyunca Türk turizminin amiral gemisi olan Kuşadası'nı tekrar eski günlerine döndürmek olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel şöyle konuştu; “Ulusal ve uluslararası turizm alanında yaşanan çeşitlilik ve rekabet de dikkate alındığında bu hedefimize ulaşmanın yolu elbette ki alt ve üst yapısı ile modern ve estetik bir turizm kenti olmaktan geçiyordu. Bu nedenle de kentimizin merkezi noktalarından başlayarak alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarına hız verdik. 2019 ve 2020 yıllarında yenilediğimiz Türkmen Mahallesi, Balıkçılar Meydanı, Kemal Arıkan Caddesi ve turistik çarşıların ardından 2021 yılında İkiçeşmelik Mahallemizi bütünüyle yeniledik. İkçeşmelik Mahallesi'nin yanında 2021 yılında uzun yıllardır beklediği hizmeti almaya başlayan mahallelerimizden birisi de Davutlar oldu. Tüm bunların yanında farklı mahallelerimizde eş zamanlı olarak yürüttüğümüz çalışmalarla kentimize 2021 yılında 306 bin metrekare yeni yol kazandırdık. Böylece 3 yılda yaptığımız yeni yol miktarı 1 milyon metrekareye ulaştı. Şu anda kentimizin en eski çarşıları olan Orient ve Grand Bazaar'da sürmekte olan yenileme çalışmalarının da tamamlanması ile 2022 turizm sezonunu eksiksiz olarak karşılayacağız”

Başkan Ömer Günel ekonomik krizin oluşturduğu belirsiz piyasa şartlarından dolayı seçim kampanyası döneminde planlanan bazı projelerde gecikmeler yaşandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu durumun ana sebebi günden güne hatta saatten saate değişen maliyet tablolarıdır. Örneğin kentimiz hatta ülkemiz adına bir ilk olacak olan Mars Colony projemiz ile ilgili maliyet tablosu tam 6 kez değişti. Mars Colony, dijital alt yapı gerektiren bir proje olması nedeniyle döviz kuruna bağlı. Başlangıçta 12 yatırımcı varken şu anda 1 yatırımcı kaldı. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yaşama geçirecek olduğumuz Sahil Bandı projemiz ile ilgili olarak iki kez ihaleye çıkmaya niyetlendik. Ancak başlangıçta belirlenen proje maliyetleri şu anda 3 hatta 4 katına ulaşmış durumda. Bu nedenle ne ASKİ ne de biz ihale yapamadık. Çünkü ekonomik belirsizlik nedeniyle ihaleye girecek yatırımcı bulamıyoruz. Toprak Saha projesi ile ilgili olarak da aynı durum geçerli. Toprak Saha projesini kentimize kazandırmak amacıyla maliyetleri azaltmak için proje değişikliğine gittik. Kent Meydanı projemize ise inşaat yasaklarının sona ereceği Ekim ayından sonra başlayacağız. Hiçbir projemizden vazgeçmiş değiliz. Ülkemizin yangın yerine döndüğü ve olağanüstü ekonomik koşulların yaşandığı bir süreçte Kuşadası Belediyesi olarak vaat etmediğimiz pek çok hizmeti de yerine getirdik. Seçim dönemimizde 1 milyon metrekare yol yapacağız, mahallelerimizi ve çarşılarımızı yenileyeceğiz dememiştik ama yaptık. Kentimizin gelişimi için farklı alanlarda sürdürdüğümüz çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte de aynı moral ve enerji ile devam edeceğiz"