Kuşadası Belediyesi parklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çevreye zarar vermeyen güçlendirilmiş bitkisel deterjanlarla cadde, sokak, yeşil alan, yürüyüş yolları, oturma alanları ve parkları 80 derece sıcak suyla yıkayarak hijyenik hale getiriyor.

Kuşadası Belediyesi, Kovid-19 salgınına karşı yürüttüğü kararlı mücadeleyi sürdürüyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentte dezenfekte ve hijyen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarını son olarak Ege ve İkiçeşmelik Mahallelerindeki parklarda sürdüren ekipler yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, çöp konteynerleri ve spor aletlerini insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen bitkisel deterjanlarla yıkayarak temizledi. İlaçlama birimi ekipleri ise parklarda dezenfekte çalışması yürüttü. Doğa dostu temizlik ürünleriyle gerçekleştirdiği hijyen çalışmaları vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Kent genelinde dezenfekte ve rutin temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, “Kuşadası Belediyesi olarak korona virüs salgınıyla mücadelemize devam ediyoruz. Ekiplerimiz yaz aylarında da çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Temizlik ekiplerimiz tarafından her gün kentimizin her köşesi çevreye zararı olmayan doğa dostu güçlendirilmiş bitkisel deterjanlarla yıkanıyor. İlaçlama ekibimiz ise özel ilaçlarla dezenfekte çalışmalarını sürdürüyorlar” dedi.