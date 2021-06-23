Kuşadası Belediyesi personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi

Bu kapsamda personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriliyor.

Kuşadası Belediyesi, personelinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesi için çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda İş Güvenliği Uzmanı Gönül Ecem Demirel tarafından tüm personele eğitimler veriliyor. Kuşadası Belediyesi'nde görevli iş yeri hekimi Dr. Ömer Lütfü Pehlivan ise her Salı günü 08.30-17.30 saatleri arasında personelin genel sağlık kontrollerini yapıyor.

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik bilgiler aktarılıyor. Dr. Ömer Lütfü Pehlivan da kronik hastalıklardan korunmaya yönelik bilgilendirme yaparak bire bir ilk yardım eğitimi veriyor. Hizmet kapsamında ayrıca personelin işe girişlerde sağlık raporu hazırlama işlemi ile kişinin kurumda hangi işe uygun olduğunun takibi de yapılıyor.

İş Güvenliği Uzmanı Gönül Ecem Demirel, “Haziran ayının başından bu yana Kuşadası Belediyesi personeline iş güvenliği eğitimi veriyoruz. Temel amacımız personelin güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek. Eğitimlerimizdeki ana başlıklar tehlike ve risk. Hiçbir personelimizin iş kazası veya meslek hastalığı yaşamasını istemeyiz. Personelimizin güvenliği için belediyemiz ciddi önlemler alıyor. İş alanlarındaki güvenlik kontrollerimiz periyodik olarak yapılıyor. Acil durumlar için bir ekibimiz var. İlk yardım ekipleri oluşturduk” diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi personeline iş yeri hekimliği hizmetini veren Dr. Ömer Lütfü Pehlivan ise “Çalışmamızın başlıca amacı Kuşadası Belediyesi personelinin sağlık durumlarını kontrol etmek. Ayrıca Covid-19 salgınının iş yerinde yayılmaması için bir takım önlemler alıyoruz. Periyodik muayenelerimizde aralıksız olarak devam ediyor. Her yıl düzenli olarak yapılan sağlık muayenesinde personelin kan testlerinden tutun, kalp grafilerinin çekimine kadar birçok kontrolleri yapılıyor. Ayrıca kronik hastalığı olan personelin çalışma koşullarını düzenlemek için önerilerde bulunuyoruz” dedi.