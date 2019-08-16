Kuşadası Belediyesi personeline kalite yönetim sistemleri eğitimi

Kuşadası Belediyesi ve ADÜSEM iş birliğinde gerçekleştirilen 60 saatlik Kalite Yönetim Sistemleri eğitimine Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli ile diğer birimlerden personeller katıldı. ADÜSEM eğitmenlerinden Öğretim Görevlisi Evrim Çevik, Muammer Erden ve Şinasi Yaylagül tarafından verilen eğitimlerde Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Gıda Denetimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi. Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan denetimlerin belirli bir standarda bağlanarak Kuşadalı vatandaşların ve ziyaretçilerin beklentilerine uygun daha kaliteli hizmet verilebilmesi amacıyla düzenlenen eğitimin sonunda katılımcı personele sertifika verildi.

Sertifika törenine Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, ADÜSEM Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Nermin Koruklu ve Fatma Çakır ile öğretim görevlileri Evrim Çevik, Muammer Erden ve Şinasi Yaylagül katıldı.