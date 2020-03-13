Kuşadası Belediyesi personeline koronavirüs eğitimi verildi

Belediye Encümen Salonu'nda yapılan seminerde Sağlık İşleri Müdürlüğü Eğitim Hemşiresi Gülsün Nourouzi Panah tarafından çalışanlara virüsten korunma yolları anlatıldı.

Kuşadası Belediyesi, yayılma hızı ve öldürücü etkisiyle Türkiye de dahil 82 ülkede görülen yeni tip Koronavirüs'ten korunma yolları hakkında personeline yönelik eğitim semineri düzenledi. Belediye Encümen Salonu'nda Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen seminere birimlerde görevli personel ile müdürler katıldı. Yaklaşık 45 dakika süren seminerde, Eğitim Hemşiresi Gülsün Nourouzi Panah, çalışanlara virüsten korunma yolları hakkında önemli bilgiler verdi.

Kış mevsiminde insan vücudunun hastalığa neden olan birçok virüse karşı direncinin düşük olduğunu belirten Sağlık İşleri Müdürlüğü Eğitim Hemşiresi Gülsün Nourouzi Panah, “Öncelikle yeni tip Koronavirüs ile ilgili şu an ülkemizde panik yaratacak bir durum söz konusu değil. Virüsün neden olduğu hastalık, damlacık enfeksiyonu ile solunum sistemine girdikten sonra hasta kişilerden öksürme yoluyla diğer kişilere bulaşıyor. Elde edilen verilere göre özellikle 60 yaş üzerindekilerde ölümcül etkisi çok yüksek. Ayrıca bağışıklık sistemi zayıf olanlar ile hamilelik dönemindeki kadınlar risk altında. Virüsten korunmak için kalabalık mekanlar ve toplu taşıma araçlarında mümkün olduğunca yakın temastan kaçınmamız gerekiyor. Yaşadığımız ve çalıştığımız ortamı hijyenik tutmak da çok önemli. Virüse karşı ellerin 20 saniye boyunca sık sık yıkanması, kolonya kullanılması ile maske takılması korunma yollarının başında geliyor” dedi.

Kuşadası Belediyesi personeline verilen eğitim seminerinden sonra Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli ekipler birimleri tek tek dolaşarak çalışanlara maske dağıttı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla alınan 1500 maske, “Güvercin Masa”, “Temizlik İşleri” ve “Zabıta Müdürlüğü” gibi mesaisinin büyük kısmını sahada geçiren ve insanlarla yoğun temas kuran birim çalışanlarından başlanarak tüm personele takmaları için dağıtıldı.