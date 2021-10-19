Kuşadası Belediyesi personeline proje yazma eğitimi

Kuşadası Belediyesi'nin vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla sürdürdüğü kurum içi eğitim faaliyetleri kapsamında belediye personeline proje yazma becerisi kazandırmak amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından finanse edilen proje yazma eğitimi başladı.

Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından kentin proje hazırlama kapasitesini artırmak, ulusal ve uluslararası fonlardan daha etkin bir biçimde faydalanması sağlamak amacıyla hazırlanarak GEKA'ya sunulan 'Belediye Personelimiz Proje Yazıyor' başlıklı eğitim Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'nde başladı. GEKA tarafından 2021 yılı Teknik Destek Programı'ndan finanse edilen 25 saatlik eğitime Kuşadası Belediyesi'nin farklı birimlerinden 15 personel katılıyor.

Eğitmen Barış Özcan tarafından verilen eğitim kapsamında Kuşadası Belediyesi personeli proje yazma, paydaş analizi, ulusal ve uluslararası hibe kaynakları ile ilgili olarak bilgilendirilecek. Grup çalışmalarıyla da desteklenen 5 günlük eğitim sonunda, belediye personelinin kurum içi entegrasyonunun artırılması, proje fırsatları hakkında farkındalık geliştirmeleri hedefleniyor. Eğitim sonunda personele, katılım belgesi verilecek.