Kuşadası Belediyesi Sağlıklı Beslenme Okulu eğitime başladı

Kuşadası Belediyesi tarafından Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar Projesi kapsamında restore ederek açılışı yapılan Ege Mutfağı Evi'nde açılan Sağlıklı Beslenme Okulu, eğitime başladı. Kuşadası Belediyesi'nde görevli Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan Öz eğitmenliğinde başlayan Sağlıklı Beslenme Okulu ile obezite başta olmak üzere bilinçsiz beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi ve daha sağlıklı nesiller için toplumun bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Haftada bir saat olmak üzere birer aylık periyotlar halinde 20 kişilik gruplara yönelik olarak düzenlenen Sağlıklı Beslenme Okulu, yiyecek grupları ve alternatif besinler, kronik hastalıklardan korunmak için doğru beslenme, yiyecekleri satın alma, hazırlama, saklama, pişirme yöntemleri, doğru bilinen diyet yanlışları, sağlıklı zayıflamanın püf noktaları gibi başlıkları kapsıyor.

Sağlıklı Beslenme Okulu'nun yeni dönemlerine kayıt yaptırmak için Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası giriş katında bulunan Güvercin Masa birimine şahsen başvuru yapmak gerekiyor.